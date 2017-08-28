УВД Оша: Обезглавленную женщину нашли сотрудники "Тазалыка"

28 августа 2017, 11:22 Комментарии

Милиция города Оша просит свидетелей, а также граждан, что-либо знающих об убийстве найденной обезглавленной женщины, оказать содействие в раскрытии преступления. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в УВД южной столицы.

Напомним, накануне на юго-востоке города Оша был найден труп обезглавленной женщины в возрасте 40-50 лет.

В правоохранительных органах уточнили, что тело женщины было найдено сотрудниками МП "Тазалык" в мусорном контейнере возле Ошского госуниверситета в микрорайоне Курманджан Датка на улице Петрова.

"Труп был найден в сумке, его завернули в одеяло. В милицию об этом сообщили сотрудники "Тазалыка", - проинформировали в УВД.

Милиция просит общественность помочь в раскрытии данного особо тяжкого преступления, и владеющих любой информацией сообщать по следующим телефонам: 03222-2-46-78, 03222-2-10-06, 0557-79-96-99, 0558-15-00-88.