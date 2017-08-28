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УВД Оша: Обезглавленную женщину нашли сотрудники "Тазалыка"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365437_yv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444962-ru.html

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Обезглавленное тело женщины нашли в мусорном баке в Оше

28 августа 2017, 11:22       Комментарии

Милиция города Оша просит свидетелей, а также граждан, что-либо знающих об убийстве найденной обезглавленной женщины, оказать содействие в раскрытии преступления. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в УВД южной столицы.
Напомним, накануне на юго-востоке города Оша был найден труп обезглавленной женщины в возрасте 40-50 лет.
В правоохранительных органах уточнили, что тело женщины было найдено сотрудниками МП "Тазалык" в мусорном контейнере возле Ошского госуниверситета в микрорайоне Курманджан Датка на улице Петрова.
"Труп был найден в сумке, его завернули в одеяло. В милицию об этом сообщили сотрудники "Тазалыка", - проинформировали в УВД.
Милиция просит общественность помочь в раскрытии данного особо тяжкого преступления, и владеющих любой информацией сообщать по следующим телефонам:  03222-2-46-78, 03222-2-10-06, 0557-79-96-99, 0558-15-00-88.

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