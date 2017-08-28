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В Бишкеке одним пунктом замены масла стало меньше — его снесли

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444961-ru.html

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28 августа 2017, 11:21       Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. В Бишкеке снесен пункт замены масла, сооруженный без разрешительных документов, сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.
© пресс-служба мэрии города Бишкек В Бишкеке снесен пункт замены масла, сооруженный без разрешительных документов Данный объект находился по проспекту Жибек Жолу возле Восточного автовокзала.
Владельцу пункта замены масла городские службы ранее выдавали уведомления. Из-за их неисполнения в срок произведен принудительный демонтаж с помощью грузового транспорта с краном.
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