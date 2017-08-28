Беседа с гением Вассерманом об Иссык-Куле, Акаеве и о выборах в Кыргызстане

28 августа 2017, 11:28 Комментарии

Анатолий Вассерман приехал в Бишкек в рамках международного центральноазиатского форума "Медиа в эпоху постправды: факты против мистификаций". Российский журналист рассказывал о современных трендах в СМИ.

- Поделитесь первыми впечатлениями о Бишкеке.

- Я приехал в Кыргызстан впервые, но надеюсь побывать здесь еще. Так получилось, что из-за плотного графика успею посетить лишь Бишкек. Но я заочно знаком с достопримечательностями вашей страны. Например, на жемчужине - озере Иссык-Куль - в СССР находился центр испытаний торпед, поэтому в литературе, связанной с флотом, этот объект очень часто упоминается.

- Передачи с вашим участием популярны, успех в интеллектуальных проектах - это заслуга высокого уровня IQ или есть что-то еще?

- IQ у меня около 150, я измерял его еще в молодости. Но дело не в этом. Как ни странно, интеллектуальные игры - это еще одна вариация на тему целостной картины мира. Дело в том, что в них задают специально отредактированные вопросы, чтобы прийти к ответу было возможно, опираясь на общеизвестные факты.

Если какой-то факт неизвестен, его зачастую включают в текст вопроса, чтобы дать опору для размышлений. Понятно, что рассуждения могут быть очень сложными, но опытный игрок прокручивает в голове несколько типовых схем, и если вопрос в них укладывается, то ответ будет готов к концу зачитки вопроса. То есть игроки занимаются простым вычислением.

- Мне интересны ваши впечатления о Кыргызстане. Наверняка в вашем интеллектуальном багаже есть интересные факты о нашей стране...

- Здесь произошло два государственных переворота. О первом я даже написал статью "Интеллигент на троне", где сравнил президента Акаева с последним российским императором, который был очень хорошим человеком, единственным его недостатком была лишь абсолютная профнепригодность.

Романов как император не выдался, Акаев - как президент. Эти люди не могли принимать решения, так как боялись ущемить чьи-либо интересы, но глава государства иначе поступать не может.

© Sputnik / Жоомарт УраимовТелеведущий и журналист Анатолий Вассерман События, которые происходили в 2004-м, я не могу назвать революцией. Сам термин "революция" - это изменение общественного строя в целом. Тут же этого не произошло. Но, насколько я могу судить, после второго переворота ситуация стала меняться к лучшему. Потому что опыт обоих переворотов убедил большую часть народа, что нет альтернативы тому курсу, который был провозглашен изначально, а именно: курсу на максимально тесную интеграцию со старыми партнерами.

Насколько я могу судить, после долгих колебаний страна вернулась на этот путь. И, как показывает время, он оказался правильным и полезным.

- Что вы подразумеваете под выражением "курс, выбранный народом и президентом Кыргызстана"?

- Смысл прост: никакие другие интеграционные проекты при всей их очевидной полезности не заменят реинтеграцию того пространства, которое в разное время называлось Российской империей и Советским Союзом. Только на ее основе и страна в целом, и отдельные ее регионы могут участвовать в других интеграционных конструкциях, не утрачивая при этом самостоятельности.

Как именно завершится эта постсоветская реинтеграция - в форме единого государства или какой-нибудь тесной межгосударственной структуры, сказать трудно. Как показывает опыт Европейского союза, интеграционные конструкции рано или поздно разваливаются или становятся настолько прочными, что их не отличить от единого государства.

- Что вы думаете насчет войны США с КНДР? Верите, что она будет развязана?

- Я думаю, что династия Кимов умнее поколения Клинтонов и Бушей, поэтому первой не начнет. В тоже время американцы умеют не лезть туда, где рискуют получить сдачу.

Как только у КНДР появились ракеты, которые могут достать до американского материка, стало ясно, что США могут красочно угрожать, но на рожон не полезут.

Должен заметить, что воссоединение Кореи считают очень важным процессом не только на севере, но и на юге (Северная и Южная Корея. - Ред.). Если до недавнего времени каждая из половин считала, что воссоединение должно произойти на ее условиях, то после воссоединения Гонконга с Китаем в обеих половинах Кореи рассматривают вариант "одна страна - две системы". Даже несколько раз пытались начать переговоры по этому поводу, но американцы постоянно блокируют их. Разделение Кореи позволяет американцам держать в южной половине полуострова значительные силы, достаточные для того, чтобы контролировать не только Корею, но и сопредельные территории.

Понятно, что воссоединение Кореи - это задача не близкого будущего, но уже ясно, что Америке будет сложно этому помешать.

- Аналитики не раз высказывались о том, что Штатам невыгодно развитие Центральноазиатского региона и если в ближайшие годы не будет войны с КНДР, то начнутся теракты в ЦА. Возможен ли такой ход событий?

- Вряд ли американцы уделяют внимание стабильности Центральной Азии, им невыгодна стабильность ни в одном уголке планеты, кроме самих США. Главным экспортным продуктом Штатов является нестабильность в любом регионе, где они начали свою кампанию.

- А теперь вопрос о внешности. Мне неловко его задавать, но все же интересно услышать ответ. У вас длинные ногти... Это попытка самовыражения?

- Меня очень часто бросает из крайности в крайность. До конца 90-х я не вылезал из театров, а потом забросил. До 20 лет я стриг ногти ежедневно, а потом ударился в другую данность. Так как я практически не работаю руками, ногти могут отрастать до изрядных размеров.

- А в Бога верите?

- Нет, я атеист. Десять лет назад опубликовал доказательство невозможности его существования. Я знаю, что его нет. Это не мешает мне уважительно относиться к религии как к прекрасному институту воспитания.

- И напоследок дайте пару советов кандидатам на пост президента Кыргызстана.

- Полагаю, что ваши избиратели поддержат того, кто убедительнее прочих продемонстрирует желание продолжать выбранный ранее курс. Рекомендую всем кандидатам продумать дальнейшие шаги по евразийской реинтеграции, которую надо проводить в первую очередь.

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