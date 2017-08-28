Автовладельцы жалуются на яму на трассе Бишкек-Ош, которая появилась после работ по прокладке газопровода

28 августа 2017, 11:03 Комментарии

В селе Ново-Павловка на стратегической трассе Бишкек-Ош после прокладки труб для подключения села к газу остались выбоины, которые мешают проезду автомобилей и создают пробки. Об этом на странице в Facebook сообщил пользователь Айбек Бабакулов.

Мужчина возмущается, что после проведения ремонтных работ образовавшийся на дроге арык засыпали щебнем вместо того, чтобы заасфальтировать неровность.

В селе Ново-Павловка, на стратегической трассе Бишкек-Ош после прокладки труб для подключения села к газу осталась неровность. "Вот уже месяц как эта изрытая полоса красуется на дороге, и она углубляется все дальше и дальше. Я полагаю, виноваты ремонтники. Господа изрыли дорогу, будьте добры, положите асфальт как надо, из-за этого на трассе создаются многокилометровые пробки", – написал Айбек Бабакулов.