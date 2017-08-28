Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент Узбекистана Ш.Мирзиеев на следующей неделе планирует посетить КыргызстанПрезидент Узбекистана Ш.Мирзиеев на следующей неделе планирует посетить Кыргызстан10.59: полуночная встреча коренных москвичек с дворниками из Кыргызстана10.59: полуночная встреча коренных москвичек с дворниками из Кыргызстана

Автовладельцы жалуются на яму на трассе Бишкек-Ош, которая появилась после работ по прокладке газопровода

Источник:
http://knews.kg/2017/08/avtovl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444959-ru.html

Похожие новости

Как в Кыргызстане спасают животное, которое почти никто не видел

Интервью с белоруской, которая рассказами о Бишкеке достала всех в Минске

Правительство утвердило положение, по которому кыргызстанец может быть почетным консулом иностранного государства в КР

С.Исаков назвал три цели, которые ставит перед собой его правительство

Депутат интересуется, что будет с министрами, которых С.Исаков не взял в свою команду

28 августа 2017, 11:03       Комментарии

В селе Ново-Павловка на стратегической трассе Бишкек-Ош после прокладки труб для подключения села к газу остались выбоины, которые мешают проезду автомобилей и создают пробки. Об этом на странице в Facebook сообщил пользователь Айбек Бабакулов.
Мужчина возмущается, что после проведения ремонтных работ образовавшийся на дроге арык засыпали щебнем вместо того, чтобы заасфальтировать неровность.
В селе Ново-Павловка, на стратегической трассе Бишкек-Ош после прокладки труб для подключения села к газу осталась неровность. "Вот уже месяц как эта изрытая полоса красуется на дороге, и она углубляется все дальше и дальше. Я полагаю, виноваты ремонтники. Господа изрыли дорогу, будьте добры, положите асфальт как надо, из-за этого на трассе создаются многокилометровые пробки", – написал Айбек Бабакулов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум