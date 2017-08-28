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В Бишкеке прошли музыкальные вечера

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444958-ru.html

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В Бишкеке восстанавливают ирригационную сеть

28 августа 2017, 10:48       Комментарии

Мэрия столицы продолжает устраивать музыкальные вечера под открытым небом на территории Октябрьского района.
По данным столичного муниципалитета, в школе №88 жилого массива «Кок-Жар» состоялся очередной вечер музыки. На мероприятии выступили эстрадно-фольклорный ансамбль "Кыргыз-Руху" и звезды кыргызского шоу-бизнеса.
1 of 9 Данное мероприятие организовано в рамках исполнения Указа президента Кыргызской Республики от 5 января 2017 года "Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры".

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