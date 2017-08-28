Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

10.59: полуночная встреча коренных москвичек с дворниками из Кыргызстана10.59: полуночная встреча коренных москвичек с дворниками из КыргызстанаВ Бишкеке прошли музыкальные вечераВ Бишкеке прошли музыкальные вечера

В Бишкеке восстанавливают ирригационную сеть

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444956-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке прошла ежегодная педагогическая конференция

В Бишкеке одним пунктом замены масла стало меньше — его снесли

В столичном микрорайоне Восток-5 реконструируют дороги и ирригационную сеть

В Бишкеке восстанавливают ирригационную сеть

Автовладельцы жалуются на яму на трассе Бишкек-Ош, которая появилась после работ по прокладке газопровода

28 августа 2017, 10:53       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. В Бишкеке восстанавливают ирригационную сеть, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
Так, по информации Свердловской районной администрации, масштабные работы по реконструкции дорог и ирригационных сетей ведутся в микрорайоне "Восток-5".
Таким образом, МП "Бишкекасфальсервис" уже начали замену лотков и продолжают реконструкцию внутримикрорайонных улиц: Мамбетова, Айтматова, Кийизбаева.
Стоит отметить, что жители микрорайона "Восток-5" долгое время испытывали неудобства в связи с отсутствием ливне приёмников. Во время ливневых дождей вода текла по дорогам и тротуарам, из-за отсутствия ирригационных лотков были проблемы с поливом зеленых насаждений.
После неоднократных комиссионных выездов глава Свердловского района Самарбек Болотбеков принял решение о выделении средств на полное восстановление ирригационной сети в микрорайоне "Восток-5". После завершения работ планируется посадка деревьев, для которых будет обеспечен уже качественный и своевременный полив.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум