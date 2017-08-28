28 августа 2017, 10:53 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. В Бишкеке восстанавливают ирригационную сеть, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Так, по информации Свердловской районной администрации, масштабные работы по реконструкции дорог и ирригационных сетей ведутся в микрорайоне "Восток-5".

Таким образом, МП "Бишкекасфальсервис" уже начали замену лотков и продолжают реконструкцию внутримикрорайонных улиц: Мамбетова, Айтматова, Кийизбаева.

Стоит отметить, что жители микрорайона "Восток-5" долгое время испытывали неудобства в связи с отсутствием ливне приёмников. Во время ливневых дождей вода текла по дорогам и тротуарам, из-за отсутствия ирригационных лотков были проблемы с поливом зеленых насаждений.

После неоднократных комиссионных выездов глава Свердловского района Самарбек Болотбеков принял решение о выделении средств на полное восстановление ирригационной сети в микрорайоне "Восток-5". После завершения работ планируется посадка деревьев, для которых будет обеспечен уже качественный и своевременный полив.