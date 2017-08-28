Телеканал "Сентябрь" прекратил вещание

28 августа 2017, 11:11 Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. В Кыргызстане в ночь на 28 августа отключен сигнал телекомпании "Сентябрь". Об этом сообщили в самом телеканале. 22 августа Первомайский районный суд города Бишкека запретил вещание цифрового телеканала на территории республики.

В телеканале заявили, что они намерены продолжать работать в Интернете под брендом "Жалбырак ТВ", где планируют публиковать свои сюжеты и программы на канале в Youtube и в социальных сетях.

Телеканал "Сентябрь" проработал один год и пять месяцев. 1 апреля 2016 года канал начал вещать в Бишкеке и Чуйской области, в течение нескольких месяцев транслировался по всей республике.

В распространенном пресс-релизе говорится, что "телеканал стал раздражающим фактором для властей".

Как ранее сообщалось, поводом для закрытия канала стало интервью экс-руководителя УВД города Оша Абдылды Капарова, вышедшее в эфире аналогового телеканала "Сентябрь" в Джалал-Абаде. Генеральная прокуратура подала иск в суд с формулировкой – за распространение материалов экстремистского характера.