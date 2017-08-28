Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент Гватемалы выгнал главу комиссии ООНПрезидент Гватемалы выгнал главу комиссии ООНА.Атамбаев передал 200 тыс. сомов пострадавшим от оползня в Узгене на жертвоприношениеА.Атамбаев передал 200 тыс. сомов пострадавшим от оползня в Узгене на жертвоприношение

Телеканал "Сентябрь" прекратил вещание

Источник:
http://kabar.kg/news/telekanal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444955-ru.html

Похожие новости

Сапар Исаков провел первое рабочее совещание с членами правительства

Лидер СДПК призывает кандидатов в состав правительства прекратить коррупцию в госструктурах

А.Сулайманов просит кандидатов в состав правительства после утверждения прекратить выпрашивать поддержки у депутатов

Мэр столицы Албек Ибраимов провел плановое совещание

Мэр столицы А.Ибраимов провел плановое совещание

28 августа 2017, 11:11       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. В Кыргызстане в ночь на 28 августа отключен сигнал телекомпании "Сентябрь". Об этом сообщили в самом телеканале. 22 августа Первомайский районный суд города Бишкека запретил вещание цифрового телеканала на территории республики.
В телеканале заявили, что они намерены продолжать работать в Интернете под брендом "Жалбырак ТВ", где планируют публиковать свои сюжеты и программы на канале в Youtube и в социальных сетях.
Телеканал "Сентябрь" проработал один год и пять месяцев. 1 апреля 2016 года канал начал вещать в Бишкеке и Чуйской области, в течение нескольких месяцев транслировался по всей республике.
В распространенном пресс-релизе говорится, что "телеканал стал раздражающим фактором для властей".
Как ранее сообщалось, поводом для закрытия канала стало интервью экс-руководителя УВД города Оша Абдылды Капарова, вышедшее в эфире аналогового телеканала "Сентябрь" в Джалал-Абаде. Генеральная прокуратура подала иск в суд с формулировкой – за распространение материалов экстремистского характера.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум