В столичном микрорайоне Восток-5 реконструируют дороги и ирригационную сеть

28 августа 2017, 11:18 Комментарии

Работы по реконструкции дорог и ирригационных сетей ведутся в микрорайоне Восток-5. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. По ее данным, сотрудники МП "Бишкекасфальсервис" уже начали замену лотков и продолжают реконструкцию внутримикрорайонных улиц Мамбетова, Айтматова, Кийизбаева.

"Жители микрорайона Восток-5 долгое время испытывали неудобства в связи с отсутствием водоприемников. Во время ливневых дождей вода текла по дорогам и тротуарам, из-за отсутствия ирригационных лотков были проблемы с поливом зеленых насаждений", - говорится в сообщении.

После неоднократных комиссионных выездов глава Свердловского района Самарбек Болотбеков принял решение о выделении средств на полное восстановление ирригационной сети в микрорайоне Восток-5.

После завершения работ планируется посадить деревья, для которых будет обеспечен качественный полив.