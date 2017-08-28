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В столичном микрорайоне Восток-5 реконструируют дороги и ирригационную сеть

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444952-ru.html

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28 августа 2017, 11:18       Комментарии

Работы по реконструкции дорог и ирригационных сетей ведутся в микрорайоне Восток-5. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. По ее данным, сотрудники МП "Бишкекасфальсервис" уже начали замену лотков и продолжают реконструкцию внутримикрорайонных улиц Мамбетова, Айтматова, Кийизбаева.
"Жители микрорайона Восток-5 долгое время испытывали неудобства в связи с отсутствием водоприемников. Во время ливневых дождей вода текла по дорогам и тротуарам, из-за отсутствия ирригационных лотков были проблемы с поливом зеленых насаждений", - говорится в сообщении.
После неоднократных комиссионных выездов глава Свердловского района Самарбек Болотбеков принял решение о выделении средств на полное восстановление ирригационной сети в микрорайоне Восток-5.
После завершения работ планируется посадить деревья, для которых будет обеспечен качественный полив.

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