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В Кении запретили полиэтиленовые пакеты

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365432_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444950-ru.html

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28 августа 2017, 10:46       Комментарии

В Кении вступил в силу запрет на полиэтиленовые пакеты. Об этом сообщает RT со ссылкой на BBC.
За изготовление, продажу, покупку и использование пластиковых пакетов для переноса вещей можно получить штраф в размере до $38 тысяч или даже оказаться в тюрьме на срок до четырёх лет.
Целью данного запрета является защита окружающей среды.
При этом в законе есть ряд оговорок. В частности, ряд производителей, которые используют полиэтилен для упаковки продуктов, освобождаются от запрета.
В декабре 2016 года в Финляндии пластиковый пакет был признан самой ненужной вещью года.

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