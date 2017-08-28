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Президент Гватемалы выгнал главу комиссии ООН

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365435_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444949-ru.html

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28 августа 2017, 11:13       Комментарии

Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил персоной нон-грата колумбийского судью Ивана Веласкеса, главу действующей в стране Международной комиссии против безнаказанности, передает Евроньюс. Веласкес проводил расследование по делу о возможных коррупционных преступлениях при финансировании партии Моралеса и в минувшую пятницу вместе с генпрокурором Гватемалы начал процесс по лишению главы государства иммунитета.
"Как президент Республики, действующий в интересах народа Гватемалы для укрепления институтов и верховенства закона, объявляю господина Ивана Веласкеса Гомеса персоной нон-грата. Я приказываю ему немедленно покинуть Гватемалу", – заявил Джимми Моралес.
Это вызвало волну недовольства в Гватемале. В столице страны начались протесты с требованиями отставки самого президента.
"К сожалению, правосудие коррумпировано мафиозной политической системой, – говорит этот демонстрант. – Поэтому мы призываем уйти не Ивана Веласкеса, а Джимми Моралеса, вора и коррупционера".
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Моралеса уважать сотрудника международной комиссии и подчеркнул, что полностью доверяет Веласкесу.
"Комиссия против безнаказанности в Гватемале" была создана в 2006 году совместными усилиями правительства этой страны и ООН для борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

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