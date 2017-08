10.59: полуночная встреча коренных москвичек с дворниками из Кыргызстана

28 августа 2017, 10:59 Комментарии

Эту историю я услышала от своей хорошей знакомой - молодой представительницы старой московской интеллигенции. Как-то раз две половозрелые жительницы Белокаменной после пары бокалов вина решили выгулять приобретенные промилле на улице.

Настроение, приподнятое то ли алкоголем, то ли манящим вечерним воздухом, подталкивало к общению. По пути мадемуазели встретили пару дворников, которые усердно трудились над очисткой тротуара.

- О, ребят, привет! А вы откуда?

- Из Кыргызстана.

- О, Иссык-Куль! Как у вас дела?

Так и завязалась невинная беседа. Знаете, о чем говорила эта четверка? О сплетнях вокруг трагической гибели принца Георга, о значении Куликовской битвы и творчестве Драйзера. Оказалось, что у наших ребят было по два высших образования и они легко нашли общий язык с выпускницами топовых российских вузов.

В общем, проболтав час, ребята распрощались на теплой дружеской нотке. Как рассказала одна из девушек, после той встречи она случайно наткнулась на комедию-нетленку с Равшаном и Джамшутом и чуть не разбила телевизор.

Мораль: не судите людей, исходя из дурацких стереотипов. Мы о-о-очень любим вешать ярлыки на незнакомцев! Ковыряйте людей: а вдруг вместо ворчливой бабульки окажется одинокая женщина, которая давно забыла, как звучат ласковые слова?

А вдруг хамоватая стерва из МТУ все выходные тратит на поездки по детским домам?

А вдруг вон тот странный тип с татуировками по всему телу уже много лет трепетно ухаживает за престарелой матерью?

Ковыряйте людей.

Теперь к новостям.

В Кыргызстане обновился состав правительства: глава аппарата президента Сапар Исаков стал премьер-министром, заменив Сооронбая Жээнбекова. Сменились также три из четырех вице-премьеров, один министр и председатели двух госкомитетов. Sputnik Кыргызстан выяснил, каким послужным списком могут похвастать новички.

Сейчас у кыргызстанцев на руках рекордное количество денег. С начала года количество сомов увеличилось на 11 миллиардов.

Казахстан получил золото по кокпару, одолев соперников из Кыргызстана в финале чемпионата мира. Тут же в отечественных спортсменов полетели обвинения, что они проиграли якобы намеренно. "Нас не подкупали", - парировал руководитель сборной.

Наконец-то произошел самый ожидаемый бой года: боксер Флойд Мэйвезер отправил в технический нокаут борца UFC Конора Макгрегора.

Игры, проходившие в это время в Чолпон-Ате, были менее кровожадными: кыргызстанцы соревновались в гонке на крейсерских яхтах.

Про бензин: Аи-95 стоит 41 сом и 20 тыйынов. 92-й продают по 38,6 сома за литр. Дизель оценили в 36,6 сома.

Про валюту: обменные пункты продают доллар по 68,9 сома, а покупают по 68,6. Рубль стоит сом и семнадцать тыйынов, тенге - 20 тыйынов.

Про погоду: сегодня в Бишкеке дождя не будет, а воздух прогреется до +33 градусов.

На этом у меня все.

В стране 10.59.

С уважением Асель Минбаева

