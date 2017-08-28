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10.59: полуночная встреча коренных москвичек с дворниками из Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444948-ru.html

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На следующей неделе Кыргызстан с визитом посетит президент Узбекистана

Президент Узбекистана Ш.Мирзиеев на следующей неделе планирует посетить Кыргызстан

28 августа 2017, 10:59       Комментарии

Эту историю я услышала от своей хорошей знакомой - молодой представительницы старой московской интеллигенции. Как-то раз две половозрелые жительницы Белокаменной после пары бокалов вина решили выгулять приобретенные промилле на улице.
Настроение, приподнятое то ли алкоголем, то ли манящим вечерним воздухом, подталкивало к общению. По пути мадемуазели встретили пару дворников, которые усердно трудились над очисткой тротуара.
- О, ребят, привет! А вы откуда?
- Из Кыргызстана.
- О, Иссык-Куль! Как у вас дела?
Так и завязалась невинная беседа. Знаете, о чем говорила эта четверка? О сплетнях вокруг трагической гибели принца Георга, о значении Куликовской битвы и творчестве Драйзера. Оказалось, что у наших ребят было по два высших образования и они легко нашли общий язык с выпускницами топовых российских вузов.
В общем, проболтав час, ребята распрощались на теплой дружеской нотке. Как рассказала одна из девушек, после той встречи она случайно наткнулась на комедию-нетленку с Равшаном и Джамшутом и чуть не разбила телевизор.
Мораль: не судите людей, исходя из дурацких стереотипов. Мы о-о-очень любим вешать ярлыки на незнакомцев! Ковыряйте людей: а вдруг вместо ворчливой бабульки окажется одинокая женщина, которая давно забыла, как звучат ласковые слова?
А вдруг хамоватая стерва из МТУ все выходные тратит на поездки по детским домам?
А вдруг вон тот странный тип с татуировками по всему телу уже много лет трепетно ухаживает за престарелой матерью?
Ковыряйте людей.
Теперь к новостям.
В Кыргызстане обновился состав правительства: глава аппарата президента Сапар Исаков стал премьер-министром, заменив Сооронбая Жээнбекова. Сменились также три из четырех вице-премьеров, один министр и председатели двух госкомитетов. Sputnik Кыргызстан выяснил, каким послужным списком могут похвастать новички.
Сейчас у кыргызстанцев на руках рекордное количество денег. С начала года количество сомов увеличилось на 11 миллиардов.
Казахстан получил золото по кокпару, одолев соперников из Кыргызстана в финале чемпионата мира. Тут же в отечественных спортсменов полетели обвинения, что они проиграли якобы намеренно. "Нас не подкупали", - парировал руководитель сборной.
© REUTERS / Mark J. RebilasБоксерский поединок между Флойдом Мэйуэзером и Конором Макгрегором
Наконец-то произошел самый ожидаемый бой года: боксер Флойд Мэйвезер отправил в технический нокаут борца UFC Конора Макгрегора.
Игры, проходившие в это время в Чолпон-Ате, были менее кровожадными: кыргызстанцы соревновались в гонке на крейсерских яхтах.
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Про валюту: обменные пункты продают доллар по 68,9 сома, а покупают по 68,6. Рубль стоит сом и семнадцать тыйынов, тенге - 20 тыйынов.
Про погоду: сегодня в Бишкеке дождя не будет, а воздух прогреется до +33 градусов.
На этом у меня все.
В стране 10.59.
С уважением Асель Минбаева
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