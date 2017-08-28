В Иссык-Атинском районе сгорело 15 га сухой травы и кустарников

28 августа 2017, 10:15 Комментарии

Накануне, 27 августа, примерно в 14:00 в Иссык-Атинском районе Чуйской области близ одной из горнолыжных баз произошло возгорание сухотравия и кустарников. Об этом сообщает МЧС КР.

В результате пожара было уничтожено 15 га насаждений.

К борьбе с огнем были привлечены силы МЧС, военные и др. В общей сложности – порядка 235 человек и 7 пожарных расчетов.

1 of 5 В Бишкеке в этот день также произошел пожар. Вдоль ул. Якутской сгорело 13 га сухой травы. В результате ЧП было частично уничтожено имущество предприятия "Кыргыз Мебель": сгорело около 60 кв.м. кровли крыши склада и 200 кв.м. готовой мебельной продукции, а также станки, находящиеся внутри помещения. Обошлось без человеческих жертв.