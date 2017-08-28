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Преступников, угрожавших милиционерам пистолетом и гранатой, все еще ищут

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prestupni...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444946-ru.html

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МВД КР: Милиционеры не уступали дорогу злоумышленникам, угрожавшие им гранатой

28 августа 2017, 10:38       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Ночные злоумышленники, угрожавшие сотрудниками патрульной милиции гранатой и огнестрельным оружием, еще не пойманы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
По их данным, они замешаны в тяжких преступлениях, но на данный момент сотрудники правоохранительных органов не в праве об этом давать разъяснительную информацию.
"В СМИ распространилась информация со ссылкой на собственные источники в МВД, что был пойман один из четверых преступников. Данная информация пока не доступна оглашению, потому как оперативно розыскные мероприятия еще ведутся. Есть ряд зацепок, по которым выяснилось, что злоумышленники замешаны еще в других крупных преступлениях", - рассказал начальник пресс-службы Адыл Оморов.
Напомним, в Бишкеке в ночь с 23 на 24 августа патрульная милиция остановила минивэн Nissan Presage для проверки документов. В машине находились четверо мужчин. При проверке документов сидевший на заднем сиденье пассажир через окно приставил к голове милиционера пистолет. Патрульные перегородили им путь своей машиной. В это время один из пассажиров вытащил гранату и начал угрожать, что сейчас взорвет всех. Сотрудники патрульной милиции произвели несколько предупредительных выстрелов. После чего неизвестные лица на большой скорости скрылись на указанной автомашине.
Патрульная милиция последовала за машиной злоумышленников, но им удалось скрыться от погони. В руках у инспектора, который проверял документы, остались права водителя минивена. По данным в документе милиция выяснила адрес владельца машины. По прибытию на место там никого не оказалось.
Разыскиваемый автомобиль с госномерами S 8191 AG был найден утром 24 августа в жилмассиве "Кок-Джар". В машине было разбито одно окно. На месте работали саперы, взрывчатых веществ не обнаружено.

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