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В Калифорнии произошли столкновения во время демонстраций

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kalifor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444945-ru.html

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28 августа 2017, 10:25       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. Столкновения произошли между сторонниками правых и леворадикальных организаций в американском городе Беркли (штат Калифорния), не менее 14 человек задержаны, пишет издание San Francisco Chronicle.
По данным СМИ, в воскресенье в городе при участии несколько тысяч человек проходили несколько демонстраций, одну из которых проводили участники организации правых Patriot Prayer. Параллельно проходила демонстрация их противников.
По данным газеты, беспорядки начались после того, как группа радикально настроенных левых в черном миновала заграждения вокруг одного из центральных парков города, где проходили демонстрации, после чего возникли потасовки.
Люди в черных масках, применяя перечный газ, поймали лидера организации Patriot Prayer Джоуи Гибсона, которого полиция позже задержала, назвав это "спасением".
Всего были задержаны по меньшей мере 14 человек, большая часть из которых за пронос запрещенных вещей на место демонстрации.
ИсточникРИА Новости

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