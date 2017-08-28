В Бишкеке прошли музыкальные вечера

28 августа 2017, 10:31 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. Мэрия Бишкека продолжает музыкальные вечера под открытым небом на территории Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета столицы.

В школе №88 жилого массива "Көк-Жар" состоялся очередной вечер музыки.

На музыкальном мероприятии выступили эстрадно-фольклорный ансамбль "Кыргыз-Руху" и звезды кыргызской эстрады.

Данное мероприятие организовано в рамках исполнения Указа Президента КР от 5 января 2017 года "Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры".