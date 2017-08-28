28 августа 2017, 10:37 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. В ОАО "Северэлектро" завершается акция по списанию пени, которая стартовала с 1 августа текущего года, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, в честь Дня независимости КР абонентам, погасившим имеющиеся долги в период с 1 по 31 августа, а также оплатившим текущие начисления, будут списаны пени. Одним из условий списания пени для потребителей Чуйской и Таласской областей является оплата электроэнергии, использованной ими в августе, до получения счетов-извещений в первой декаде сентября месяца.

Акция по списанию пени - это возможность рассчитаться с долгами, сэкономив на начисленных пенях. При этом абоненты не только сберегут свои средства, но и вычеркнут себя из "черных списков" должников, избегут судебных исков и других неприятных последствий, предусмотренных законодательством. Списание будет произведено по завершению акции.

В акции могут принять участие следующие категории потребителей:

- организации, финансируемые из республиканского бюджета;

- организации, финансируемые из местного бюджета;

- муниципальные организации;

- население (бытовые потребители).

Условия Акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением, а также на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении.

Подробнее об условиях акции по списанию пени можно узнать по круглосуточному телефону колл-центра 12-09.