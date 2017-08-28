28 августа 2017, 10:45 Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. В Москве почтили память погибших при пожаре в типографии 14 кыргызстанок, сообщили в пресс-службе кыргызского посольства в РФ. На возложении цветов к месту гибели соотечественниц и митинге памяти собрались лидеры и представители кыргызской диаспоры в Москве, гражданские активисты, родственники погибших. Была прочитана молитва.

Пожар произошел утром 27 августа 2016 года в складских и производственных помещениях типографии в Москве и распространился по всей площади четырехэтажного здания. Всего погибли 17 человек — 14 граждан Кыргызстана и трое россиян. Все погибшие — молодые женщины, большинство из них в возрасте 18-25 лет.

17 августа 2017 года Бутырский районный суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии-поселения гендиректора московской типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина, признав его виновным по делу о гибели 17 женщин. Главный инженер Антон Яцков приговорен к 3,5 годам колонии-поселения.

Родственники погибших планируют обжаловать решение Бутырского районного суда в связи с мягкостью вынесенного наказания.

Кроме этого, посольство продолжает работу с адвокатами и компетентными органами России в части принятия положительного решения по вопросу выплаты страховых компенсаций родственникам погибших граждан КР в судебном порядке.