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В Москве почтили память погибших при пожаре в типографии 14 кыргызстанок

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-moskve-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444942-ru.html

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28 августа 2017, 10:45       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. В Москве почтили память погибших при пожаре в типографии 14 кыргызстанок, сообщили в пресс-службе кыргызского посольства в РФ. На возложении цветов к месту гибели соотечественниц и митинге памяти собрались лидеры и представители кыргызской диаспоры в Москве, гражданские активисты, родственники погибших. Была прочитана молитва.
Пожар произошел утром 27 августа 2016 года в складских и производственных помещениях типографии в Москве и распространился по всей площади четырехэтажного здания. Всего погибли 17 человек — 14 граждан Кыргызстана и трое россиян. Все погибшие — молодые женщины, большинство из них в возрасте 18-25 лет.
17 августа 2017 года Бутырский районный суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии-поселения гендиректора московской типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина, признав его виновным по делу о гибели 17 женщин. Главный инженер Антон Яцков приговорен к 3,5 годам колонии-поселения.
Родственники погибших планируют обжаловать решение Бутырского районного суда в связи с мягкостью вынесенного наказания.
Кроме этого, посольство продолжает работу с адвокатами и компетентными органами России в части принятия положительного решения по вопросу выплаты страховых компенсаций родственникам погибших граждан КР в судебном порядке.

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