630 семей, чьи дома пострадали от землетрясения в Чон-Алае, получили по 39 тыс. сомов со спецсчета МЧС

28 августа 2017, 10:27 Комментарии

630 семей, чьи дома пострадали в результате землетрясения в Чон-Алайском районе, получили по 39 тыс. 98 сомов из средств, собранных на спецсчете МЧС. Об этом стало известно 28 августа во время рабочей поездки президента Алмазбека Атамбаева в Ошскую область.

Сообщается, что всего было выделено 24 млн 632 тыс. 180 сомов.

Также 72 семьи, пострадавшие в результате схода оползня в Узгенском районе, получили по 100 тыс. сомов из средств, собранных на спецсчете министерства.

Было отмечено, что из президентского фонда пострадавшим в Чон-Алае 623 семьям было выделено 31,6 млн сомов. Кроме того, 19 семей получили спонсорскую помощь для строительства домов, 550 граждан получили по 13,9 тыс. сомов от Красного Полумесяца, фонд Ага Хана оказал помощь в строительстве 17 домов легкой конструкции и другие международные организации оказали помощь в приобретении стройматериалов 45 семьям.

Для строительства домов 7 семьям в тяжелой жизненной ситуации, пострадавшим в Узгенском районе, из президентского фонда было выделено 10 млн 490,7 тыс. сомов. Также из фонда было выделено по 100 тыс. сомов 52 пострадавшим семьям.