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Новости Кыргызстана

В Иссык-Атинском районе сгорело 15 га сухой травы и кустарниковВ Иссык-Атинском районе сгорело 15 га сухой травы и кустарниковВ Оше в мусорном контейнере найдено обезглавленное тело женщиныВ Оше в мусорном контейнере найдено обезглавленное тело женщины

В воскресенье подожженная трава стала причиной пожара на мебельном складе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365427_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444939-ru.html

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28 августа 2017, 10:13       Комментарии

Вчера, 27 августа, во второй половине дня на кладбище, расположенном на улице Якутской, сгорело сухотравье общей площадью около 13 га. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Огонь перекинулся и на здание АО "Кыргыз Мебель", в результате сгорело 60 квадратных метров кровли крыши и 200 кв. метров готовой мебельной продукции, а также станки, находящиеся внутри склада. Угрозы жизни людям нет.
Для тушения пожара были привлечены 4 пожарных расчета, с МП "Тазалык" - две автоцистерны водовоза.
Очаг возгорания был локализован в 17.44, а в 20.28 огнеборцы полностью потушили пожар, сообщили в МЧС.
В этот же день в айыльном округе Ысык-Ата около 14.00 на восточной стороне горы горели кустарники облепихи и сухотравья общей площадью около 15 га.
В срочном порядке на место была направлена оперативная группа управления МЧС по Чуйской области, 7 пожарных расчетов и более 200 спасателей и сотрудников лесного хозяйства.
Пожар был локализован в 19.10, а через час полностью потушен.
На месте ЧС установлены 4 палатки и на ночное дежурство остались 112 спасателей.

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