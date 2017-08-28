Завершился первый чемпионат мира по кокпару. Кыргызстан - второй

28 августа 2017, 10:28 Комментарии

Вчера, 27 августа, на ипподроме "Каганат" в Астане (Казахстан) завершился первый чемпионат мира по кокпару (аналог кок-бору).

В заключительный день чемпионата сначала прошел матч за третье место, в котором сошлись сборные Китая и Таджикистана. По итогам двух таймов таджикские спортсмены одержали победу со счетом 2:1 и стали бронзовыми призерами.

В финальном матче встретились извечные соперники в кок-бору - сборные Кыргызстана и Казахстана. Отметим, команды играли в разных группах, и в этом этапе одолели всех соперников с крупным счетом и вышли в финал.

Со стартовым свистком увереннее начали игру казахстанцы, которые на пятой минуте открыли счет - 1:0. А к десятой минуте хозяева поля еще дважды забросили тушу в обусловленные ворота, только к концу тайма собрались гости и сумели отыграть один гол, сократив счет до 3:1.

Второй тайм также не принес никаких положительных результатов для сборной Кыргызстана, к тому же, они пропустили еще один гол в свои ворота, тем самым казахстанцами был установлен окончательный счет финального матча - 4:1.

Таким образом, сборная Казахстана выиграла золото чемпионата, а кыргызстанцы стали вторыми.

Напомним, на чемпионате мира были заявлены 12 команд, однако в последний момент сборная Азербайджана не приехала. Кыргызстанцы соревновались в группе "А" с Турцией, США, Узбекистаном, Монголией и Таджикистаном. В группе "В" играли Казахстан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан. В финале встречались команды, занявшие первые места в своих группах.