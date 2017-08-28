Прокурор по делу сторонников Жапарова просит от 5 до 8 лет тюрьмы

28 августа 2017, 10:36 Комментарии

Сегодня, 28 августа, в Первомайском районном суде продолжилось судебное заседание по делу сторонников экс-депутата Садыра Жапарова.

Отметим, суд перешел к прениям сторон.

На процессе прокурор заявил, что вина подсудимых полностью доказана в ходе следствия и судебных заседаний.

Так, для брата Жапарова и его сына - Сабыра и Рустама Жапаровых, а также Эрланбека Тагаева, Адыла Исаева, Калыбека Жапарова, Жаныбая Женишбекова, Улана Усупова, Шамшидин уулу Айданбека, Байгазы Казыбаева, Абдыманапа Бегишева, Анарбека Бейшебекова представитель гособвинения просил пять лет лишения свободы.

Ранее судимого Чынгызхана Кожгельдиева прокурор, учитывая совокупность неотбытой им части приговора Бакай-Атинского районного суда от 2014 года, просил назначить ему восемь лет лишения свободы.