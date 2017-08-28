Айсулуу Тыныбекова прибыла в Бишкек с чемпионата мира

28 августа 2017, 9:56 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Накануне, в международном аэропорту "Манас" Госагентство встретило бронзового призера чемпионата мира по женской борьбе Айсулуу Тыныбекову и участниц чемпионата мира, который проходил в городе Париж (Франция). Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По словам Тыныбековой, чемпионат проходил на высшем уровне.

"К сожалению, я не смогла подготовиться в полной мере из-за полученной во время тренировок травмы правого плеча. Вместо полноценных тренировок я была на лечении. Несмотря на это, я старалась завоевать медаль. Я благодарю каждого кыргызстанца, который болел и поддерживал меня", - сказала она.

Напомним, что Тыныбекова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по видам борьбы, который проходит в эти дни в городе Париж (Франция).

Айсулуу выступила 23 августа, где борьбу вела в весовой категории до 58 кг. В первой схватке она победила спортсменку из Германии Лауру Мертенс, а в четвертьфинале была сильнее представительницы Нигерии Аденийи Аминат Олувафунмилайо. В поединке за выход в финал Айсулуу Тыныбекова в упорной борьбе уступила бронзовой медалистке Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, спортсменке из Туниса Марве Амри.

В схватке за бронзовую медаль чемпионата мира Айсулуу боролась с представительницей Китая Нининг Ронг. В упорной борьбе, первый период выиграла китаянка со счетом 5:2, во втором Тыныбекова сумела одержать верх над китайской спортсменкой. Итоговый счет 6:5 в пользу спортсменки из Кыргызстана, тем самым она заняла 3 место.

С 21 по 26 августа в Париже (Франция) состоялся чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе. Были разыграны 24 комплекта наград в 8-ми весовых категориях.