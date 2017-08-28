Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Оше в мусорном контейнере найдено обезглавленное тело женщиныВ Оше в мусорном контейнере найдено обезглавленное тело женщиныИз-за пожара на кладбище Бишкека сгорел мебельный заводИз-за пожара на кладбище Бишкека сгорел мебельный завод

Аида Чоткараева представляет Кыргызстан на конкурсе красоты в Африке

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/aida-chot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444933-ru.html

Похожие новости

В Москве вспомнили погибших кыргызстанок при пожаре в типографии

Билеты на футбольный матч Кыргызстан — Мьянма уже в продаже

Negatiff: Проигрыш Кыргызстана на чемпионате мира по кокпару, ДТП в Узгене с участием трех машин, обезглавленный труп женщины в Оше

Экономическая неделя Кыргызстана - 21-27.08.17

В Москве прошел митинг по случаю годовщины гибели кыргызстанок при пожаре в типографии

28 августа 2017, 10:10       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. 28-летняя Аида Чоткараева представляет Кыргызстан на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная-2017", который проходит в ЮАР.
Как сообщила агентству "Кабар" директор "Beauty Company" Кыргызстан Рыскуля Намазбекова, конкурс красоты пройдет с 28 августа по 7 сентября в туристическом центре в Дурбане, где примут участие красавицы из 40 стран мира.
"Аида Чоткараева стала первой вице-миссис Кыргызстан на конкурсе "Миссис Кыргызстан 2016", где и получила возможность представить нашу страну", - отметила Намазбекова.
В свою очередь сама модель на своей страничке в Istagram заявила, что она уже в Дурбане. "Все только начинается. Все конкурсантки уже на старте", - поделилась она.
Аида Чоткараева работает актрисой и моделью. Она исполнила главные роли в кинокартинах "Красотка на миллион", "Браво" и "У любви свои небеса".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум