Аида Чоткараева представляет Кыргызстан на конкурсе красоты в Африке

28 августа 2017, 10:10 Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. 28-летняя Аида Чоткараева представляет Кыргызстан на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная-2017", который проходит в ЮАР.

Как сообщила агентству "Кабар" директор "Beauty Company" Кыргызстан Рыскуля Намазбекова, конкурс красоты пройдет с 28 августа по 7 сентября в туристическом центре в Дурбане, где примут участие красавицы из 40 стран мира.

"Аида Чоткараева стала первой вице-миссис Кыргызстан на конкурсе "Миссис Кыргызстан 2016", где и получила возможность представить нашу страну", - отметила Намазбекова.

В свою очередь сама модель на своей страничке в Istagram заявила, что она уже в Дурбане. "Все только начинается. Все конкурсантки уже на старте", - поделилась она.

Аида Чоткараева работает актрисой и моделью. Она исполнила главные роли в кинокартинах "Красотка на миллион", "Браво" и "У любви свои небеса".