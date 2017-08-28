Из-за пожара на кладбище Бишкека сгорел мебельный завод

28 августа 2017, 10:02 Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. Вчера примерно в 17:40 часов вечера на территории кладбища Бишкека сгорело 13 га сухотравия и огонь перекинулся на ближайшее предприятие по производству мебели.

По данным МЧС, впоследствии возгорания на кладбище по улице Якутская огонь перекинулся на здание АО "Кыргыз Мебель". В результате сгорело 60м2 кровли крыши и 200м2 готовой мебельной продукции, станки, находящиеся внутри склада. Жертв от пожара нет.

Для ликвидации пожара были привлечены 4 пожарных расчетам и с МП "Тазалык" 2 автоцистерны водовоза.