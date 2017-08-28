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Из-за пожара на кладбище Бишкека сгорел мебельный завод

Источник:
http://kabar.kg/news/iz-za-poz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444932-ru.html

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28 августа 2017, 10:02       Комментарии

Бишкек, 28.08.17. /Кабар/. Вчера примерно в 17:40 часов вечера на территории кладбища Бишкека сгорело 13 га сухотравия и огонь перекинулся на ближайшее предприятие по производству мебели.
По данным МЧС, впоследствии возгорания на кладбище по улице Якутская огонь перекинулся на здание АО "Кыргыз Мебель". В результате сгорело 60м2 кровли крыши и 200м2 готовой мебельной продукции, станки, находящиеся внутри склада. Жертв от пожара нет.
Для ликвидации пожара были привлечены 4 пожарных расчетам и с МП "Тазалык" 2 автоцистерны водовоза.

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