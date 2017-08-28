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В Оше в мусорном контейнере найдено обезглавленное тело женщины

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-v-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444931-ru.html

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28 августа 2017, 10:11       Комментарии

Ош, 28.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. На юго-востоке города Ош в мусорном контейнере найдено обезглавленное тело женщины. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Ош.
По данным пресс-службы, напротив Ошского Государственного социального университета внутри мусорного контейнера сотрудниками муниципального предприятия "Ош-Тазалык" примерно в 10:30 дня во время очистки контейнера найдено обезглавленное тело женщины в возрасте 40-50 лет.
"Кроме того пытались отрезать ноги женщины. В настоящее время создана оперативно-следственная группа для раскрытия данного преступления, личность женщины устанавливается", - сказано в сообщении.

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