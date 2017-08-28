В Оше в мусорном контейнере найдено обезглавленное тело женщины

28 августа 2017, 10:11 Комментарии

Ош, 28.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. На юго-востоке города Ош в мусорном контейнере найдено обезглавленное тело женщины. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Ош.

По данным пресс-службы, напротив Ошского Государственного социального университета внутри мусорного контейнера сотрудниками муниципального предприятия "Ош-Тазалык" примерно в 10:30 дня во время очистки контейнера найдено обезглавленное тело женщины в возрасте 40-50 лет.

"Кроме того пытались отрезать ноги женщины. В настоящее время создана оперативно-следственная группа для раскрытия данного преступления, личность женщины устанавливается", - сказано в сообщении.