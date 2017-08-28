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Новости Кыргызстана

В Оше в мусорном контейнере найдено обезглавленное тело женщиныВ Оше в мусорном контейнере найдено обезглавленное тело женщины

В Ысык-Атинском районе сгорело 15 га сухотравия – МЧС

Источник:
http://kabar.kg/news/v-ysyk-at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444930-ru.html

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28 августа 2017, 10:19       Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /КАБАР/. В Ысык-Атинском районе 27 августа произошло возгарание сухотравия, в общей сложности сгорело 15 га облепихи и сухой травы. Об этом сообщили в МЧС.
В Ысык-Атинском районе айыльного округа Ысык-Ата на восточной стороне горы в 14:00 случился пожар. В общем на место происшествия было направлено 200 сотрудников МЧС, оперативная группа Управления МЧС по Чуйской области, 7 пожарных расчетов, а также сотрудники лесного хозяйства Ысык-Атинского района. На месте возгарания были установлены 4 палатки. Кроме того, на ночное дежурство остались 112 спасателей и Оперативная группа УМЧС КР по Чуйскоой области.
Пожар был локализован в 19:10 и в 20:35 был полностью потушен.

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