В Ысык-Атинском районе сгорело 15 га сухотравия – МЧС

28 августа 2017, 10:19 Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /КАБАР/. В Ысык-Атинском районе 27 августа произошло возгарание сухотравия, в общей сложности сгорело 15 га облепихи и сухой травы. Об этом сообщили в МЧС.

В Ысык-Атинском районе айыльного округа Ысык-Ата на восточной стороне горы в 14:00 случился пожар. В общем на место происшествия было направлено 200 сотрудников МЧС, оперативная группа Управления МЧС по Чуйской области, 7 пожарных расчетов, а также сотрудники лесного хозяйства Ысык-Атинского района. На месте возгарания были установлены 4 палатки. Кроме того, на ночное дежурство остались 112 спасателей и Оперативная группа УМЧС КР по Чуйскоой области.

Пожар был локализован в 19:10 и в 20:35 был полностью потушен.