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А.Атамбаев прибыл в Ошскую область с рабочей поездкой

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444929-ru.html

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28 августа 2017, 9:55       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 28 августа прибыл в город Ош с рабочей поездкой.
В рамках поездки глава государства намерен провести встречи с гражданами, пострадавшими в результате схода оползня. Пострадавшие размещены в новостройке Келечек сельмкого округа Кызыл-Октябрь.
Также А.Атамбаев примет участие в открытии больницы им.А.Молдоболотова, построенной в селе Дороот-Коргон Чон-Алайского района. Больница рассчитана на 50 мест.
После президент встретится с местными жителями и пострадавшими в результате землетрясения.
В результате землетрясения в Чон-Алайском районе пострадали 642 дома в 5 селах. Из них 632 дома были с повреждениями 4 степени и 10 домов 5 степени. Для пострадавших были установлены 554 палатки.
Сообщается, что на сегодняшний день залиты фундаменты 183 домов, построены стены 249 домов и 56 домов завершены.
Также на сегодняшний день идет строительство разрушенных социальных объектов: поликлиника и больница в селе Кара-Мык, ФАП в селе Жекенди, школа им.Ташбек уулу Гапара на 150 мест в селе Шибе, школа им.Кулчу на 150 мест со спортивным залом в селе Кулчу.
В результате оползня в Узгенском районе пострадали 1 тыс. 39 семей. Для строительства домов им были выделены земли на участках Жаман-Адыр (587 участков) и Ана-Кызыл (118 участков) в сельском округе Торт-Кол.
Согласно утвержденному генплану на участке Жаман-Адыр предусмотрено строительство 2 школ, 2 детсадов и ФАПа. Школа рассчитана на 275 мест. Сметная стоимость составляет 65 млн сомов.
Каждый из детсадов рассчитан на 120 мест.
На участке Ана-Кызыл предусмотрено строительство школы на 275 мест, детсада и ФАП.

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