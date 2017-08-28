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С MegaCom - дети под присмотром

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365424_s_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444928-ru.html

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28 августа 2017, 9:45       Комментарии

Родители все время беспокоятся о своих детях. Близится новый учебный год, по всей стране дети идут в школу, по дороге к ней учеников могут поджидать самые неожиданные ситуации. Поэтому заботливые папы и мамы хотят быть в курсе местонахождения ребёнка. Благодаря услуге "Где дети?" от MegaCom волноваться вы будете меньше.
Сегодня у многих школьников есть мобильные аппараты. Чтобы подключить эту полезную услугу, наберите команду *089*055Ахххххх#, указав номер телефона ребенка. После этого с телефона ученика нужно лишь отправить ответное SMS с текстом "1" на поступивший запрос, и вы подключены к услуге!
Чтобы отслеживать путь ребенка, достаточно набрать команду *089*055Ахххххх# и данные о местоположении ребёнка поступят вам SMS-сообщением с ссылкой на интернет-карту, при открытии которой интернет-трафик будет бесплатным.
Воспользоваться услугой "Где дети?" можно также с помощью мобильного приложения "МегаПомощник", которое доступно как на iOS, так и на Android. Кроме того, есть возможность получать ежедневные уведомления о местоположении ребенка с помощью услуги "Автооповещение".
Очень важно научить детей отправлять сигнал SOS в экстренном случае! Для этого сохраните команду *91# в быстрый набор, чтобы ребенок мог отправить срочное сообщение в одно нажатие. При этом экстренное SMS с данными о местоположении ребенка поступит всем подключенным родителям, даже при нулевом балансе телефона школьника! Кстати, отправка двух экстренных сообщений в месяц абсолютно бесплатна.
Услуга не требует обязательных ежемесячных затрат, а отсутствие абонентской платы позволит пользоваться услугой только тогда, когда вам это необходимо.
Дополнительную информацию об услуге можно узнать на сайте компании и по номеру [b]*89. Звонок для абонентов MegaCom бесплатный.[/b]

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