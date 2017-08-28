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Россия и Китай собираются подписать соглашение о сотрудничестве в космосе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365421_ro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444927-ru.html

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28 августа 2017, 9:58       Комментарии

Россия и Китай намерены в октябре подписать соглашение о совместном освоении космоса в период с 2018 по 2022 год.
Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CGTV.
Отмечается, что сотрудничество принесёт выгоду обеим сторонам, в особенности в рамках лунной программы и операции по повторной высадке человека на спутник Земли.
Всего же соглашение охватывает пять сфер: освоение Луны и глубокого космоса, разработка специальных материалов, сотрудничество в области спутниковых систем, дистанционное зондирование Земли, поиск обломков космических аппаратов.

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