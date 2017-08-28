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На празднование Дня независимости в Бишкеке мэрия потратит 6,7 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365426_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444926-ru.html

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28 августа 2017, 10:00       Комментарии

Празднование Дня независимости 31 августа в Бишкеке обойдется столичному бюджету примерно в 6,7 млн сомов. Об этом сообщает портал госзакупок.
Управление культуры мэрии объявило тендер на организацию и проведение праздника в Бишкеке. Тендер объявлен в три лота:
<li>ивент-услуги с привлечением творческих групп, артистов эстрады и квалифицированной режиссерско-постановочной группы на 3,5 млн сомов;</li><li>услуги технической группы для обеспечения звукового и светового сопровождения и установки LED экранов, также лаеры и станки для основания сцены, лед экранов и декораций на 3 млн сомов;</li><li>аренда биотуалетов на 100 тысяч сомов.</li>
Напомним, 31 августа на центральной площади Ала-Тоо и в городских парках пройдут народные гулянья. Городские власти организуют концерты, выставки, спортивные состязания и фейерверк в честь Дня независимости.

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