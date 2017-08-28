«Северэлектро» завершает акцию по списанию

28 августа 2017, 9:36 Комментарии

В ОАО "Северэлектро" завершается акция по списанию пени, которая стартовала с 1 августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ОАО напоминают, что в честь Дня независимости Кыргызской Республики абонентам, погасившим имеющиеся долги в период с 1 по 31 августа, а также оплатившим текущие начисления, будут списаны пени. Одним из условий списания пени для потребителей Чуйской и Таласской областей является оплата электроэнергии, использованной ими в августе, до получения счетов-извещений в первой декаде сентября месяца.

"Акция по списанию пени — это возможность рассчитаться с долгами, сэкономив на начисленных пенях, — отмечают в "Северэлектро". — При этом абоненты не только сберегут свои средства, но и вычеркнут себя из "черных списков" должников, избегут судебных исков и других неприятных последствий, предусмотренных законодательством. Списание будет произведено по окончании акции.

В акции могут принять участие следующие категории потребителей:

<ul> <li>организации, финансируемые из республиканского бюджета;</li> <li>организации, финансируемые из местного бюджета;</li> <li>муниципальные организации;</li> <li>население (бытовые потребители).</li> </ul> Условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением, а также на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении. Подробнее об условиях акции по списанию пени можно узнать по круглосуточному телефону колл-центра 12-09.