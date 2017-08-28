Президент Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочей поездкой в Ошскую область

28 августа 2017, 9:03 Комментарии

Бишкек, 28.08.17 /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочей визиткой в Ошскую область. В ходе поездки глава государства встретится с жителями пострадавших в результате оползня сел Узгенского района.

Так, Алмазбек Атамбаев встретится с жителями новостройки Келечек, куда были переселены граждане из сел Зергер и Жалпак Таш. Помимо этого он примет участие в открытии больницы им. Молдоболотова в селе Дароот-Коргон Алайского района, которая рассчитана на 50 человек.

Напомним, что 29 апреля в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района оползень накрыл 7 домов, погибли 24 человека. В воскресенье, 30 апреля, спасателям удалось обнаружить тела троих человек.

В Чон-Алайском районе 3-5 мая в селах Кары-Мык, Кара-Тейит, Шибэ, Жекенди и Чулук произошло землетрясение. В результате которого пострадали 632 дома четвертой тяжести и 10 домов пятой тяжести.