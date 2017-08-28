Количество претендентов на пост президента сократилось до 24

28 августа 2017, 9:08 Комментарии

Количество претендентов на пост президента Кыргызстана сократилось до 24. 25 августа Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела заявления 5 кандидатов (Марат Иманкулов, Сайнидин Султанидинов, Бакыт Дегенбаев, Алмаз Каримов, Акылбек Мансуров) о снятии своей кандидатуры и удовлетворила их просьбу.

26 августа ЦИК не зарегистрировала кандидатами еще 20 человек, 15 из них не сдали подписные листы по сбору подписей избирателей, 5 не представили сертификаты об уровне владения государственным языком, не сдали подписные листы.

В тот же день из гонки по собственному желанию выбыл Сагынбек Абдрахманов.

На 28 августа список претендентов выглядит следующим образом:

<table border="1"> <tr> <td> №

</td> <td> Претендент

</td> <td> Место работы или службы, занимаемая должность

</td> <td> Порядок выдвижения

</td> </tr> <tr> <td> 1

</td> <td> Текебаев Омурбек Чиркешович

</td> <td> депутат Жогорку Кенеша

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 2

</td> <td> Сариев Темир Аргембаевич

</td> <td> Проектный институт ОАО "Кыргызгипрострой", советник по экономическим вопросам и инвестиционным проектам

</td> <td> Выдвинут политической партией "Акшумкар"

</td> </tr> <tr> <td> 3

</td> <td> Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич

</td> <td> ОсОО "Ауирдин", директор

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 4

</td> <td> Карасартова Рита Рахмановна

</td> <td> ОО "Институт общественного анализа", директор, доцент Международного университета

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 5

</td> <td> Шаршекеева Камила Дуйшебаевна

</td> <td> Международный университет Центральной Азии, провост

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 6

</td> <td> Торобаев Бакыт Эргешевич

</td> <td> депутат Жогорку Кенеша, лидер фракции "Өнүгүү-Прогресс"

</td> <td> Выдвинут политической партией "Өнүгүү-Прогресс"

</td> </tr> <tr> <td> 7

</td> <td> Масадыков Таалатбек Шамудинович

</td> <td> ОО "Генералы мира - за Мир", консультант по международным связям

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 8

</td> <td> Бабанов Омурбек Токтогулович

</td> <td> депутат Жогорку Кенеша, лидер фракции "Республика - Ата-Журт"

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 9

</td> <td> Чороев Кубан Аманбекович

</td> <td> Председатель правления ОФ "Возрождение историко-культурного наследия и духовности "Древняя кочевая цивилизация"

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 10

</td> <td> Турсунбек Акун

</td> <td> Конгресс по правам человека стран Центральной Азии

</td> <td> Выдвинут политической партией "Адам укугу"

</td> </tr> <tr> <td> 11

</td> <td> Кочкоров Улукбек Тойчубаевич

</td> <td> Временно не работает

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 12

</td> <td> Мадумаров Адахан Кимсанбаевич

</td> <td> Председатель политической партии "Бүтүн Кыргызстан"

</td> <td> Решением 12-го съезда политической партии "Бүтүн Кыргызстан"

</td> </tr> <tr> <td> 13

</td> <td> Жээнбеков Сооронбай Шарипович

</td> <td> Экс-премьер-министр

</td> <td> Решением 16-го съезда политической партии "Социал-демократическая партия Кыргызстана"

</td> </tr> <tr> <td> 14

</td> <td> Малиев Арсланбек Касымакунович

</td> <td> Президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами;

Лидер политической партии "Аалам"

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 15

</td> <td> Бекназаров Азимбек Анаркулович

</td> <td> Частный адвокат

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 16

</td> <td> Уметалиева Токтайым Джумаковна

</td> <td> Председатель ассоциации НКО и НПО, главный редактор редакции детско-подростковой газеты "Ай-Данек"

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 17

</td> <td> Келдибеков Ахматбек Келдибекович

</td> <td> Общественно-политический деятель

</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XI-съезда политической партии "Патриотическая партия "Ата-Журт"

</td> </tr> <tr> <td> 18

</td> <td> Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич

</td> <td> Общественно-политический деятель

</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XI-съезда политической партии "Патриотическая партия "Ата-Журт"

</td> </tr> <tr> <td> 19

</td> <td> Масалиев Исхак Абсаматович

</td> <td> Депутат Жогорку Кенеша

</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XL съезда Партии коммунистов Кыргызстана

</td> </tr> <tr> <td> 20

</td> <td> Асанбеков Темирбек Ишенбаевич

</td> <td> Председатель политической партии "Мекен Ынтымагы"

</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XL съезда политической партии "Мекен Ынтымагы"

</td> </tr> <tr> <td> 21

</td> <td> Шайымбетов Казыбек Орозакунович

</td> <td> Пенсионер

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 22

</td> <td> Зарлыков Эрнис Зарлыкович

</td> <td> Первый вице-мэр Бишкека

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> <tr> <td> 23

</td> <td> Исаев Канатбек Кедейканович

</td> <td> Депутат Жогорку Кенеша

</td> <td> Выдвинут решением очередного V съезда политической партии "Кыргызстан"

</td> </tr> <tr> <td> 24

</td> <td> Кожогулов Талгатбек Ашыркулович

</td> <td> Общественный деятель

</td> <td> Самовыдвижение

</td> </tr> </table> Всего на должность главы государства претендовали 59 человек. На данный момент зарегистрированы 4 кандидата.