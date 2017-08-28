Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Успейте погасить долги за свет до 31 августа — спишут пенюУспейте погасить долги за свет до 31 августа — спишут пенюПрезидент Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочей поездкой в Ошскую областьПрезидент Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочей поездкой в Ошскую область

Количество претендентов на пост президента сократилось до 24

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444922-ru.html

Похожие новости

Президент Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочей поездкой в Ошскую область

Президент Алмазбек Атамбаев вылетел с рабочей поездкой в Ошскую область

ЦИК отказала в регистрации 20 кандидатам на пост президента КР

ЦИК не зарегистрировал 20 человек кандидатами в президенты

А.Атамбаев выразил соболезнования президенту России В.Путину в связи с трагедией в Краснодарском крае

28 августа 2017, 9:08       Комментарии

Количество претендентов на пост президента Кыргызстана сократилось до 24. 25 августа Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела заявления 5 кандидатов (Марат Иманкулов, Сайнидин Султанидинов, Бакыт Дегенбаев, Алмаз Каримов, Акылбек Мансуров) о снятии своей кандидатуры и удовлетворила их просьбу.
26 августа ЦИК не зарегистрировала кандидатами еще 20 человек, 15 из них не сдали подписные листы по сбору подписей избирателей, 5 не представили сертификаты об уровне владения государственным языком, не сдали подписные листы.
В тот же день из гонки по собственному желанию выбыл Сагынбек Абдрахманов.
На 28 августа список претендентов выглядит следующим образом:
<table border="1"> <tr> <td> №
</td> <td> Претендент
</td> <td> Место работы или службы, занимаемая должность
</td> <td> Порядок выдвижения
</td> </tr> <tr> <td> 1
</td> <td> Текебаев Омурбек Чиркешович
</td> <td> депутат Жогорку Кенеша
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 2
</td> <td> Сариев Темир Аргембаевич
</td> <td> Проектный институт ОАО "Кыргызгипрострой", советник по экономическим вопросам и инвестиционным проектам
</td> <td> Выдвинут политической партией "Акшумкар"
</td> </tr> <tr> <td> 3
</td> <td> Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич
</td> <td> ОсОО "Ауирдин", директор
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 4
</td> <td> Карасартова Рита Рахмановна
</td> <td> ОО "Институт общественного анализа", директор, доцент Международного университета
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 5
</td> <td> Шаршекеева Камила Дуйшебаевна
</td> <td> Международный университет Центральной Азии, провост
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 6
</td> <td> Торобаев Бакыт Эргешевич
</td> <td> депутат Жогорку Кенеша, лидер фракции "Өнүгүү-Прогресс"
</td> <td> Выдвинут политической партией "Өнүгүү-Прогресс"
</td> </tr> <tr> <td> 7
</td> <td> Масадыков Таалатбек Шамудинович
</td> <td> ОО "Генералы мира - за Мир", консультант по международным связям
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 8
</td> <td> Бабанов Омурбек Токтогулович
</td> <td> депутат Жогорку Кенеша, лидер фракции "Республика - Ата-Журт"
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 9
</td> <td> Чороев Кубан Аманбекович
</td> <td> Председатель правления ОФ "Возрождение историко-культурного наследия и духовности "Древняя кочевая цивилизация"
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 10
</td> <td> Турсунбек Акун
</td> <td> Конгресс по правам человека стран Центральной Азии
</td> <td> Выдвинут политической партией "Адам укугу"
</td> </tr> <tr> <td> 11
</td> <td> Кочкоров Улукбек Тойчубаевич
</td> <td> Временно не работает
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 12
</td> <td> Мадумаров Адахан Кимсанбаевич
</td> <td> Председатель политической партии "Бүтүн Кыргызстан"
</td> <td> Решением 12-го съезда политической партии "Бүтүн Кыргызстан"
</td> </tr> <tr> <td> 13
</td> <td> Жээнбеков Сооронбай Шарипович
</td> <td> Экс-премьер-министр
</td> <td> Решением 16-го съезда политической партии "Социал-демократическая партия Кыргызстана"
</td> </tr> <tr> <td> 14
</td> <td> Малиев Арсланбек Касымакунович
</td> <td> Президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами;
Лидер политической партии "Аалам"
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 15
</td> <td> Бекназаров Азимбек Анаркулович
</td> <td> Частный адвокат
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 16
</td> <td> Уметалиева Токтайым Джумаковна
</td> <td> Председатель ассоциации НКО и НПО, главный редактор редакции детско-подростковой газеты "Ай-Данек"
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 17
</td> <td> Келдибеков Ахматбек Келдибекович
</td> <td> Общественно-политический деятель
</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XI-съезда политической партии "Патриотическая партия "Ата-Журт"
</td> </tr> <tr> <td> 18
</td> <td> Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич
</td> <td> Общественно-политический деятель
</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XI-съезда политической партии "Патриотическая партия "Ата-Журт"
</td> </tr> <tr> <td> 19
</td> <td> Масалиев Исхак Абсаматович
</td> <td> Депутат Жогорку Кенеша
</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XL съезда Партии коммунистов Кыргызстана
</td> </tr> <tr> <td> 20
</td> <td> Асанбеков Темирбек Ишенбаевич
</td> <td> Председатель политической партии "Мекен Ынтымагы"
</td> <td> Выдвинут решением внеочередного XL съезда политической партии "Мекен Ынтымагы"
</td> </tr> <tr> <td> 21
</td> <td> Шайымбетов Казыбек Орозакунович
</td> <td> Пенсионер
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 22
</td> <td> Зарлыков Эрнис Зарлыкович
</td> <td> Первый вице-мэр Бишкека
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> <tr> <td> 23
</td> <td> Исаев Канатбек Кедейканович
</td> <td> Депутат Жогорку Кенеша
</td> <td> Выдвинут решением очередного V съезда политической партии "Кыргызстан"
</td> </tr> <tr> <td> 24
</td> <td> Кожогулов Талгатбек Ашыркулович
</td> <td> Общественный деятель
</td> <td> Самовыдвижение
</td> </tr> </table> Всего на должность главы государства претендовали 59 человек. На данный момент зарегистрированы 4 кандидата.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум