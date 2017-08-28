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СМИ: В Китае из-за тайфуна "Пакхар" один человек погиб и 62 ранены

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365419_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444921-ru.html

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28 августа 2017, 9:20       Комментарии

В результате тайфуна "Пакхар", который обрушился на южный Китай, один человек погиб и 62 ранены, сообщает Росбалт со ссылкой на South China Morning Post.
Первой жертвой стал водитель грузовика. Машина была перевернута около автомобильного моста близ бухты Шенчжень, на скоростной трассе Йен. Водитель, которого выбросило из грузовика, впал в кому и скончался в госпитале Туен Мун от черепно-мозговых травм. Двое пассажиров пострадали.
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Тайфун "Пакхар" назван в честь пресноводной рыбы, которая обитает в дельте Меконга.
Ранее, 23 августа, на Гонконг обрушился тайфун "Хато". Скорость ветра тайфуна достигала 145 км/ч. Тогда был объявлен высший, девятый уровень штормового предупреждения.

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