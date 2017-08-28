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Ядовитое облако накрыло пляж в Англии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365420_ia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444920-ru.html

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28 августа 2017, 9:32       Комментарии

На юго-восточном побережье Великобритании ядовитое облако накрыло пляж, пострадали более 200 человек. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.
Инцидент произошел днем в воскресенье, 27 августа, в Восточном Сусскесе. По словам очевидцев, люди, отдыхавшие в жаркий солнечный день на пляже Бирлинг-Гэп, почувствовали сильный запах хлора. Пляж опустел за 10 минут.
Пострадавшие, которые жаловались на затруднение дыхания, раздражение глаз и рвоту, были доставлены в больницу. Всего медицинская помощь потребовалась 233 пациентам.
Причина появления ядовитого облака неизвестна, начато расследование.

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