Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

С MegaCom - дети под присмотромС MegaCom - дети под присмотром«Северэлектро» завершает акцию по списанию«Северэлектро» завершает акцию по списанию

Интернет и антивирус для Жогорку Кенеша обойдется в 2,8 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365423_in...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444919-ru.html

Похожие новости

Жогорку Кенеш утвердил состав правительства во главе с премьером Сапаром Исаковым

Жогорку Кенеш утвердил Сапара Исакова на пост премьер-министра

Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Сапара Исакова на пост премьера

Фото — Сессия Жогорку Кенеша по обсуждению формирования нового правительства

Депутаты Жогорку Кенеша ознакамливаются с программой Сапара Исакова

28 августа 2017, 9:43       Комментарии

Обеспечение интернетом здания Жогорку Кенеша обойдется в миллион сомов. Об этом сообщает портал госзакупок.
Аппарат Жогорку Кенеша объявил тендер среди провайдерских компаний на проведение и обеспечение интернета в течение года. На услугу выделен один миллион сомов.
На программное обеспечение антивирусной защиты Kaspersky Total Security for 1 year Renewal License планируется потратить 1,8 млн сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум