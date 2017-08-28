Успейте погасить долги за свет до 31 августа — спишут пеню

28 августа 2017, 9:15 Комментарии

БИШКЕК, 28 авг - Sputnik. Завершается акция по списанию пени гражданам, которые оплатили долги за потребление электроэнергии до 31 августа, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".

Акция стартовала 1 августа. Она дает абонентам возможность погасить долг, сэкономив на начисленной пене. При этом потребители будут вычеркнуты из списков должников, избегут судебных исков и других неприятных последствий, предусмотренных законодательством в случае неуплаты.

Акция была объявлена по случаю 26-летия независимости Кыргызстана. Одним из условий списания пени для потребителей в Чуйской и Таласской областях является оплата электроэнергии, использованной ими в августе, до получения счетов-извещений в первой декаде сентября.

Условия акции одинаковы для госорганов, частных организаций и бытовых абонентов. Они не распространяются на пеню, взысканную судебным решением, а также являющуюся частью иска, который находится на рассмотрении в суде.

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