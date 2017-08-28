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Нью-йоркский музей секса обвинили в расизме

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365415_nu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444917-ru.html

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28 августа 2017, 8:52       Комментарии

Музей секса в Нью-Йорке уличили в расизме. Об этом, как пишет Лента.ру, говорится в репортаже на портале The Fader.
Согласно материалу, почти все экспонаты представляют собой изображения, видеозаписи и изваяния гениталий белых людей.
Корреспондентка, посетившая учреждение, обнаружила на выставках фотографию только одного мужского полового органа, принадлежащего чернокожему человеку, и ни одной вагины афроамериканок.
Отмечается, что попечительский совет музея также полностью состоит из белых людей. "Из 11 членов комитета ни одного черного или коричневого", - говорится в репортаже.
"Поразмышляв немного, я сделала вывод, что музей секса - расистское заведение", - пишет автор.
Ранее в августе сообщалось, что во время работы инсталляции "Город говорит" британского художника Майкла Пински в Кингстон-апон-Халле произошел технический сбой, и над городом появились непристойные надписи.

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