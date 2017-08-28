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Новости Кыргызстана

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В Москве вспомнили погибших кыргызстанок при пожаре в типографии

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444916-ru.html

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В Москве прошел митинг по случаю годовщины гибели кыргызстанок при пожаре в типографии

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28 августа 2017, 8:48       Комментарии

В Москве 27 августа отметили годовщину трагедии в московской типографии "Печатный экспресс" на Алтуфьевском шоссе.
Бутырский суд Москвы 17 августа признал виновным руководителя типографии ООО "Печатный экспресс", генерального директора 46-летнего Сергея Москвина и главного инженера 49-летнего Антона Яцкова в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель 17 человек, и осуждены к 2,5 и 3,5 годам колонии-поселения соответственно.
Пожар на складе на Алтуфьевском шоссе произошел утром 27 августа прошлого года, его жертвами стали 17 женщин, в том числе 12 гражданок Кыргызстана.

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