В Москве вспомнили погибших кыргызстанок при пожаре в типографии

28 августа 2017, 8:48 Комментарии

В Москве 27 августа отметили годовщину трагедии в московской типографии "Печатный экспресс" на Алтуфьевском шоссе.

Бутырский суд Москвы 17 августа признал виновным руководителя типографии ООО "Печатный экспресс", генерального директора 46-летнего Сергея Москвина и главного инженера 49-летнего Антона Яцкова в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель 17 человек, и осуждены к 2,5 и 3,5 годам колонии-поселения соответственно.

Пожар на складе на Алтуфьевском шоссе произошел утром 27 августа прошлого года, его жертвами стали 17 женщин, в том числе 12 гражданок Кыргызстана.