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В Венесуэле прошли военные учения с бабушками и дедушками

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365413_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444915-ru.html

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28 августа 2017, 8:14       Комментарии

Власти Венесуэлы провели по всей стране военные учения, чтобы обучить мирное население, как пользоваться оружием и участвовать в рукопашном бою, передает Би-би-си.
По оценкам властей, в первом дне учений приняли участие около 200 тысяч солдат и 700 тысяч мирных жителей и резервистов.
Венесуэла переживает тяжелый политический и экономический кризис. Падение цен на нефть, экспорт которой составляет львиную долю бюджетных доходов страны, привело к значительному урезанию социальных программ, резкому обнищанию населения и дефициту товаров первой необходимости.
С апреля в стране не прекращаются антиправительственные демонстрации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Жертвами таких стычек уже стали более 120 человек.
Кроме того, на правительство президента Николаса Мадуро усиливают давление Соединенные Штаты. В минувшую пятницу президент США президент Трамп назвал Мадуро диктатором и подписал распоряжение, усиливающее финансовые санкции против Венесуэлы.

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