Negatiff: Проигрыш Кыргызстана на чемпионате мира по кокпару, ДТП в Узгене с участием трех машин, обезглавленный труп женщины в Оше

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Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444912-ru.html

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