Negatiff: Проигрыш Кыргызстана на чемпионате мира по кокпару, ДТП в Узгене с участием трех машин, обезглавленный труп женщины в Оше

28 августа 2017, 8:00 Комментарии

Информационное агентство АКИpress предлагает подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера...

В мусорном контейнере в Оше найден обезглавленный труп женщины

Установлено, что погибшей также пытались отрезать ноги

На 619 км автодороги Бишкек-Ош столкнулись автомобили "Хонда Сивик", "Хендай Портер" и лимузин "Инфинити"

В результате ДТП пострадали 3 человека

В горах близ курорта Иссык-Ата произошел пожар

Сборная Кыргызстана проиграла Казахстану в финале чемпионата мира по кокпару

Итоговый счет матча 4:1 в пользу Казахстана

Кыргызстан тратит на 13,6 млрд сомов больше, чем зарабатывает

Согласно данным, опубликованным на сайте "Открытый бюджет", на 1 августа 2017 года доходы госбюджета составили 71 млрд 60 млн 661,1 тыс. сомов, а расходы - 84 млрд 732 млн 436,5 тыс. сомов.