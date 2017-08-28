Positiff:: В Бишкеке задержан гражданин Казахстана, угрожавший милиционерам; утверждена программа развития молодежной политики в КР

28 августа 2017, 8:15 Комментарии
Доброе утро, дорогие читатели. Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить вчера...
Задержан один из тех, кто угрожал милиционерам пистолетом и гранатой
30-летний К.Ч., гражданин Казахстана, был задержан возле мечети в Бишкеке
17-летний Байгелди Солтобай уулу из Таласской области пишет стихи и участвует в конкурсах
В будущем молодой поэт планирует издать свой сборник стихов
Сдан в эксплуатацию контрольно-пропускной пункт "Ак-Тилек-Автодорожный"
Реконструкция КПП началась в апреле 2017 года и на нее было 13,6 млн сомов
Утверждена программа развития молодежной политики в Кыргызстане на 2017-2020 годы
Отмечается, что в программе сформулирован системный подход органов госуправления и их партнеров к развитию молодежной политики
По сообщению Кыргызгидромета, по Кыргызстану 28 августа без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +30...+35
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +28...+33
Баткенская область
ночью: +15...+20
днем: +30...+35
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +15...+20
днем: +30...+35
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +21...+26
Нарынская область
ночью: +5...+10
днем: +25...+30
В Бишкеке без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +31...+33.