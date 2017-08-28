Positiff:: В Бишкеке задержан гражданин Казахстана, угрожавший милиционерам; утверждена программа развития молодежной политики в КР

28 августа 2017, 8:15 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели. Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить вчера...

Задержан один из тех, кто угрожал милиционерам пистолетом и гранатой

30-летний К.Ч., гражданин Казахстана, был задержан возле мечети в Бишкеке

17-летний Байгелди Солтобай уулу из Таласской области пишет стихи и участвует в конкурсах

В будущем молодой поэт планирует издать свой сборник стихов

Сдан в эксплуатацию контрольно-пропускной пункт "Ак-Тилек-Автодорожный"

Реконструкция КПП началась в апреле 2017 года и на нее было 13,6 млн сомов

Утверждена программа развития молодежной политики в Кыргызстане на 2017-2020 годы

Отмечается, что в программе сформулирован системный подход органов госуправления и их партнеров к развитию молодежной политики

По сообщению Кыргызгидромета, по Кыргызстану 28 августа без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +13...+18

днем: +30...+35

Таласская область

ночью: +8...+13

днем: +28...+33

Баткенская область

ночью: +15...+20

днем: +30...+35

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +15...+20

днем: +30...+35

Иссык-Кульская область

ночью: +8...+13

днем: +21...+26

Нарынская область

ночью: +5...+10

днем: +25...+30

В Бишкеке без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +31...+33.