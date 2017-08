Экономическая неделя Кыргызстана - 21-27.08.17

27 августа 2017, 21:59 Комментарии

"Семетей" в аренду. Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ) КР объявляет открытый аукцион на право заключения договора аренды помещения государственного предприятия - гостиница "Семетей". Она до этого находилась под ведомственным управлением Министерства обороны КР.

Известно, что аукцион будет открытым и состоится 20 сентября 2017 года в Фонде, а победитель получит право на заключение договора аренды гостиницы.

Общая площадью сдаваемого помещения 444,8 кв. м., в том числе 331,8 кв.м. полезной площади с функционированием круглый год, а также летняя площадка площадью 113 кв.м. Предлагаемый срок аренды составляет 3 года.

Важный шаг РКФР. Для смягчения условий кредитования и стимулирования крупного бизнеса правлением Российско-кыргызского фонда развития (РКФР) были предприняты четыре шага. Во-первых Фонд снизил процентные ставки в долларах США с 7% до 4% годовых. Кроме того, увеличены сроки кредитования с 5 до 15 лет в зависимости от отрасли экономики, обеспечена возможность рефинансирования до 30 % от кредитов, полученных ранее в коммерческих банках, и наконец, был расширен перечень отраслей экономики для кредитования.

РКФР также расширил сотрудничество с банками: если в 2016 году фонд сотрудничал с 9 банками, то на сегодня договор о совместной работе был заключен с 13 банками.

За 7 месяцев 2017 года Фондом развития был профинансирован 761 проект на общую сумму 246 млн. долларов США. Портфель проектов за этот период был распределен следующим образом: 26% - в агропромышленном комплексе, 13% - в сфере транспорта и логистики, 12% - в инфраструктуре туризма, 11% - в строительной промышленности, 9% - в инфраструктуре торговли, 8% - в перерабатывающей промышленности и по 2% - в отрасли связи и информационных технологий, горнодобывающей и металлургической промышленности, в машиностроении, в инфраструктуре здравоохранения и других направлениях.

Больше всего профинансированных проектов находятся в Бишкеке – 235 объектов. Затем идет Джалал-Абадская область, на которую приходится финансирование по 123 проектам и 115 проектов - по Чуйской области. Около 70% проектов, профинансированных фондом, расположены в регионах Кыргызстана.

Экономический форум "Иссык-Куль 2017". В Чолпон-Ате состоялся экономический форум, целью которого было создание единой дискуссионной площадки для обсуждения перспектив, открывающихся перед государствами-членами Евразийского Экономического Союза.

В форуме приняли участие лидеры деловых, финансовых и политических кругов государств-членов ЕАЭС, стран ближнего и дальнего зарубежья, представители высшего уровня регионального и международного инвестиционного сообщества. Они обсудили вопросы и проекты по экономическому сотрудничеству, расширению и налаживанию новых бизнес-контактов, а также возможности подписания взаимовыгодных соглашений.

В рамках Форума состоялась пленарная сессия с участием Вице-премьер-министров государств – членов ЕАЭС. В форуме участвовали вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, что указывает на высокий уровень мероприятия. Участники Форума сделали акцент на такие сферы как IT, туризм, программа цифровой трансформации "Таза коом", а также переработка сельхозпродукции.

Модернизация от "Газпром Кыргызстан". ОсОО "Газпром Кыргызстан" завершило модернизацию газопровода Ташкент - Бишкек - Алматы. На модернизацию газопровода советских времен протяженностью 112 км было направлено около 4 млрд. сомов и отныне газ из Узбекистана в Казахстан будет проходить через территорию Кыргызстана. Это говорит о том, что отныне Кыргызстан получит гарантированный доступ на природный газ, поставка которого управляется компанией "Газпром Кыргызстан".

Увеличить в 10 раз. Кыргызстан должен поставить требования перед канадской компанией Centerra Gold Inc, дочерняя компания которой разрабатывает рудник "Кумтор", вопрос об увеличении экологических выплат в 10 раз – с 310 тыс. долларов в год до 3,1 млн. долларов.

Известно, что рудник "Кумтор" может иссякнуть через 6-8 лет. После этого компания должна прекратить работу по добыче золота. Перед этим предстоит решить экологические вопросы. Кроме того, имеется еще и рекультивационный фонд, в котором имеется 23 млн. долларов.

Согласно словам новоиспеченного Премьер-министра КР Сапара Исакова, "этот фонд находится под контролем Ротшильдов. И его нужно привести в Кыргызстан и сделать так, чтобы Фонд работал на благо экономики страны. Это будет первый шаг, мы направим все наши усилия на это".

Разработкой золоторудного месторождения Кумтор в Иссык-Кульской области занимается канадская компания Centerra Gold Inc, правительство Кыргызстана является крупным акционером. В последний год руководство Кыргызстана и компании Centerra Gold Inc ведут усиленный поиск компромиссного варианта бесконфликтного сотрудничества, выгодного обеим сторонам. Однако вопрос осложнился вследствие того, что Совет директоров компании, в котором всего три представителя Кыргызстана, решил выкупить акции канадской компании "Томас Гриик" за 1,1 млрд. долларов, при этом размыв акции Кыргызстана в Centerra Gold Inc с 32,7% до 26,5%. С другой стороны, согласно данным специалистов, даже со сниженным количеством акций Кыргызстан гарантированно может получать прибыль от деятельности Centerra Gold Inc, которая занимается разработкой и добычей золота во многих странах мира даже после закрытия рудника "Кумтор".

ИАЦ "Кабар"