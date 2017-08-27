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Новости Кыргызстана

В Москве прошел митинг по случаю годовщины гибели кыргызстанок при пожаре в типографииВ Москве прошел митинг по случаю годовщины гибели кыргызстанок при пожаре в типографии

Дома на 30 улицах Бишкека временно останутся без света — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444908-ru.html

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В каких районах Бишкека и Чуйской области 28 августа отключат электричество

27 августа 2017, 21:16       Комментарии

БИШКЕК, 27 авг - Sputnik. В понедельник, 28 августа, на трех десятках улиц Бишкека не будет электроэнергии, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".
С 9.00 до 17.00 ожидаются отключения на улицах Боталиева, Кызыл-Кийской, Тихвинской, Васильева, Серпуховской, Тверской, Ильменской, Сельповской, Ынтымак и Чуй, а также в переулках Дарханском, Измайловском, Сарууйском, Ужгородском и Кокчетавском.
С 9.00 до 19.00 не будет света на улицах Осмонкула, Фрунзе, Наманганской, Коллекторной, Адырской, Ереванской, Огонбаева, Саратовской, Комсомольской, Пионерской, Чебоксарской, Шайыр, Жибек-Жолу и Суйунбаева.
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