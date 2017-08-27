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Дочь И.Каримова Лола рассказала о последних днях жизни отца

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/doch-i.ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444907-ru.html

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27 августа 2017, 20:16       Комментарии

Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева в воскресенье на своей странице в Фейсбук разместила рассказ "близкого ей человека" о последних днях жизни Ислама Каримова, где говорится, что весь процесс похорон по мусульманским традициям был разработан его семьей.
Каримов, который руководил республикой с 1989 года, скончался от инсульта 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет. Он был похоронен по мусульманским традициям и согласно его воле на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде, на открытой площадке возле мечети XIX века Хазрет-Хизр.
"Рассказать то, что считаю очень личным, я решила именно сегодня, в день, когда год назад началась череда событий, коснувшаяся всех жителей Узбекистана. Я решила поведать людям о последних днях жизни моего отца, первого президента Узбекистана, глазами очевидца", — сообщает Каримова-Тилялева.
Текст, размещенный на ее странице, подписан Акилой Таировой, которая, по словам дочери Каримова, была к ней близка "более 20 лет…, это ее рассказ".
Автор напоминает, что в 9:00 (7:00 мск) 2 сентября в узбекских СМИ передали, что состояние Каримова критическое. "Лола позвонила мне примерно в 8 утра 2 сентября и сообщила, что наблюдается резкое ухудшение в самочувствии, и, возможно, осталось 2-3 часа", — пишет Таирова.
Она отмечает, что семья президента настояла на том, чтобы "народ держали в курсе, и именно по просьбе его семьи было опубликовано медицинское заключение о причинах смерти".
"Я находилась в палате, где был президент в последние часы его жизни. Лола, Татьяна Акбаровна (супруга президента), Марьям (старшая дочь Каримовой-Тилляевой) и я сидели рядом с ним и читали символ веры, салаваты и молитвы зикр. В смежной комнате сидели корилар (духовенство, они через большое окно могли видеть президента) и громко и очень красиво читали суры из Корана", — говорится в рассказе Таировой.
Ислама Каримова похоронили согласно его воле на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.
По ее воспоминаниям, процесс похорон был разработан семьей Каримова. "Лола с самого начала сказала, что все будет в строгом соответствии с мусульманскими канонами и, по завещанию отца, его вынесут из дома его матери и похоронят в родном Самарканде… Ближе к 21:00 часам вечера Аллах взял его душу", — пишет автор.
"Это место, где находится могила, расположено на возвышенности. Оттуда как на ладони открывается панорама древнего Самарканда. По рассказам семьи президента, он играл там, будучи ребенком, бегал с мальчишками по развалинам своего любимого древнего города", — говорится в завершении рассказа.
В конце 2016 года Лола Каримова-Тилляева вместе с матерью Татьяной Каримовой учредила благотворительный общественный Фонд имени Ислама Каримов. В его планах — создание музея первого президента страны, публикация работ о Каримове, реализация научно-просветительских и культурных программ.
В воспоминаниях о событиях тех дней не упоминается Гульнара Каримова — старшая дочь первого президента Узбекистана. По данным генпрокуратуры страны, в октябре 2013 года против нее было возбуждено уголовное дело за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, совершенные в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах, в августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы. В настоящий момент против Гульнары Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник:РИА "Новости"

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