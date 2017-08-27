В Москве прошел митинг по случаю годовщины гибели кыргызстанок при пожаре в типографии

27 августа 2017, 20:28 Комментарии

В Москве 27 августа представители Посольства Кыргызстана в России приняли участие в мероприятии по случаю годовщины гибели 14 кыргызстанок при пожаре в типографии "Печатный экспресс" в Москве.

Как сообщает пресс-служба посольства, на возложении цветов к месту гибели соотечественниц и митинге памяти погибших собрались лидеры и представители кыргызской диаспоры в Москве, гражданские активисты, родственники погибших. Была прочитана молитва в память об усопших.

Посольство информировало о содействии по обжалованию решения суда родственниками погибших в связи с мягкостью вынесенного наказания, а также о продолжении работы с компетентными органами России в части выплаты страховых компенсаций родственникам погибших граждан Кыргызстана в судебном порядке. Была выражена просьба откликнуться родственникам погибших граждан и другим лицам, признанным потерпевшими от пожара для предоставления доверенностей адвокату для подачи судебных исков.

В ходе мероприятия представителями кыргызских общественных организаций была выражена просьба о регулярном проведении компетентными органами в Кыргызстане разъяснительной работы с трудовыми мигрантами, выезжающими на заработки в Россию, по соблюдению правил безопасности труда, обязательном заключении трудовых или гражданско-правовых договоров при трудоустройстве, страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.