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В Москве прошел митинг по случаю годовщины гибели кыргызстанок при пожаре в типографии

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444906-ru.html

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27 августа 2017, 20:28       Комментарии

В Москве 27 августа представители Посольства Кыргызстана в России приняли участие в мероприятии по случаю годовщины гибели 14 кыргызстанок при пожаре в типографии "Печатный экспресс" в Москве.
Как сообщает пресс-служба посольства, на возложении цветов к месту гибели соотечественниц и митинге памяти погибших собрались лидеры и представители кыргызской диаспоры в Москве, гражданские активисты, родственники погибших. Была прочитана молитва в память об усопших.
Посольство информировало о содействии по обжалованию решения суда родственниками погибших в связи с мягкостью вынесенного наказания, а также о продолжении работы с компетентными органами России в части выплаты страховых компенсаций родственникам погибших граждан Кыргызстана в судебном порядке. Была выражена просьба откликнуться родственникам погибших граждан и другим лицам, признанным потерпевшими от пожара для предоставления доверенностей адвокату для подачи судебных исков.
В ходе мероприятия представителями кыргызских общественных организаций была выражена просьба о регулярном проведении компетентными органами в Кыргызстане разъяснительной работы с трудовыми мигрантами, выезжающими на заработки в Россию, по соблюдению правил безопасности труда, обязательном заключении трудовых или гражданско-правовых договоров при трудоустройстве, страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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