Дети под парусами и голубой Иссык-Куль — фото с регаты-2017

27 августа 2017, 20:19 Комментарии

Регата была посвящена памяти основателя парусного спорта в Кыргызстане Александра Сахарцева. За первое место боролись восемь крейсерских яхт.

Экипажам предстояло пройти три тура соревнований. Во время каждого этапа надо было на скорости преодолеть маршрут в виде большой восьмерки.

По словам генерального секретаря Федерации парусного спорта КР Андрея Мадеко, самому младшему участнику регаты исполнилось всего 13 лет, а самому старшему - 60.

"Все участники знакомы лично. Отдельные суда шли под управлением целых семей. Мы с супругой взяли на борт несколько ребят из школы парусного спорта. Им всем не больше 14 лет. Иногда мы тренируемся с детьми во время иссык-кульских штормов, и они отлично справляются. Парусный спорт помогает развить тактическое мышление и укрепить здоровье", - рассказал Мадеко.

По итогам первого тура из соревнований выбыли три яхты, далее за победу сражались пять судов. Гонка длилась около шести часов.

Победителем регаты стал экипаж судна "Полярис 116".

Организаторы гонок планируют проводить их ежегодно. Первые соревнования прошли в 2016-м.

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