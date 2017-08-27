Как поступят с активами Гульнары Каримовой в России

27 августа 2017, 19:59 Комментарии

Генпрокуратура России рассматривает запрос об аресте недвижимости по делу дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой. В Москве у нее обнаружился особняк на Рублевском шоссе и пентхаус в элитном жилом комплексе на Комсомольском проспекте. Могут ли они оказаться под арестом? Разбиралась газета "Коммерсант".

Старшая дочь Ислама Каримова Гульнара при жизни отца была дипломатом, медиамагнатом, поп-певицей и владела собственным брендом одежды. Ее также считали возможной преемницей на посту президента. Среди других занятий Каримовой, по данным прокуратуры, — организация преступной группировки, присвоение и растрата госимущества, уклонение от уплаты налогов. По этим пунктам ее два года назад приговорили к пяти годам ограничения свободы. Второе расследование продолжается, на этот раз речь идет о мошенничестве, получении "откатов" за продажу радиочастот и земельных участков, и отмывании денег.

Общий ущерб от действий группировки оценивается в $2 млрд. $1,5 млрд нашлись в виде легализованных активов в 12 странах, в их числе — Швейцария, Франция, Швеция, Великобритания, Мальта, Арабские Эмираты и Россия. Судя по всему, преступники много вкладывались в недвижимость — виллы, замки, дома.

В Москве следователи обнаружили несколько квартир, особняк на Рублевке и квартиру в жилом комплексе "Камелот", по оценке экспертов, стоимостью $4,5 млн. Ранее СМИ писали, что это трехуровневый пентхаус площадью 420 кв. м. Приметы особняка неизвестны, но цены на этом направлении — от $1 млн до $60 млн. Приписывают Каримовой также гостничный комплекс и участок с домом в Сочи.

В этом сегменте достаточно просто скрыть деньги, пояснил заместитель председателя президиума московской коллегии адвокатов "Клишин и партнеры" Дмитрий Васильченко: "Продавцы, естественно, не проверяют, откуда эти деньги берутся. Законом ни одной страны и даже Англии, которая считается светочем демократии, такая процедура не предписывается.

Речь идет лишь о корпоративной этике и, может быть, каких-то непрямых нормативных актах. Таким образом, такая схема позволяет иметь недвижимость в Майами и Лондоне многим людям, к которым у правоохранителей могут быть вопросы".

Средства за рубеж, как сообщает прокуратура, выводились под видом выплаты дивидендов и продажи долей. Отмывание денег группировкой Каримовой расследуют также в США, Швеции, Швейцарии и Нидерландах.

Интерес к ней в 2012 году привлекли журналисты, сообщив, что шведский оператор TeliaSonera дал Гульнаре Каримовой взятку в €300 млн. за выход на рынок Узбекистана. В том же обвиняли и "ВымпелКом", который признал вину и был оштрафован штраф, а также компанию МТС, которая в итоге продала свой местный бизнес и ушла из страны.

Гульнара каримова. Архивное фото.

Фото с сайта газета "Литер"

Прогнозировать, как отреагирует на запрос генпрокуратуры Узбекистана Россия, крайне сложно. Диалог между странами, вероятно, ведется, но о его содержании знают только участники.

То, что происходит сейчас, вполне может быть борьбой кланов, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш: "Узбекистан — крайне непрозрачная страна. Мы знаем, что падение Гульнары началось еще при Исламе Каримове, когда тот удалил ее от себя из-за подозрений в подготовке госпереворота. Все зависело от того, насколько серьезным был замысел. Но если он не был сфальсифицирован, вполне логично предположить, что, располагая огромными средствами, Гульнара была нагружена достаточно большим количеством обязательств. Тогда это дело звучит гораздо более серьезным и становится понятным, что Узбекистан защищает, в первую очередь, свою внутреннюю стабильность от возможных претензий и возможных попыток раскачивания извне".

После смерти президента Ислама Каримова почти год назад в СМИ появились сообщения о том, что Гульнара убита, но позже эти сообщения опровергли.

Швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манжа заявил, что не знает, где она находится и узнает не раньше середины сентября.