Узбекистан расширяет сотрудничество с Кыргызстаном в сфере туризма

27 августа 2017, 19:35 Комментарии

Ташкент, 27.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Узбекистан намерен подписать в 2018-2019 годах международные договора с Кыргызстаном по расширению сотрудничества в области туризма. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Госкомтуризма Узбекистана.

Среди стран, которые числятся в списке для расширения сотрудничества в сфере туризма, также Турция, Италия, Германия, Франция, Испания, Вьетнам, Таджикистан и Грузия.

По словам представителя Госкомтуризма, данная инициатива следует из постановления Президента Шавката Мирзиёева о первоочередных мерах по развитию туризма.

Программа по развитию туризма в Узбекистане предусматривает изучение и выработку предложений по присоединению к международным конвенциям в сфере туризма. Это такие международные документы, как Конвенция о таможенных льготах для туристов (1954 г.), Конвенция по контракту на путешествие (1970 г.), Манильской декларации по туризму (1980 г.) и другие.

Новшеством является создание при Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО) Региональной комиссии по Центральной Азии. Документ также учитывает проработку совместно с соседними странами (Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан) комбинированных туристических маршрутов, в том числе по маршруту Великого Шелкового пути.