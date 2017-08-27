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Глава Всемирной туристической организации ООН прибыл в Ташкент

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-vse...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444901-ru.html

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27 августа 2017, 19:41       Комментарии

Ташкент, 27.08.17 /Толонбай Курбанов – Кабар/. Генеральный секретарь Всемирной туристической организации ЮНВТО Талеб Рифаи находится Узбекистане. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.
Талеб Рифаи прибыл в Узбекистан для участия в работе международной научной конференции "Центрально-азиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации" и церемонии открытия международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" (Мелодии Востока), которые состоятся 28 августа т.г. в Самарканде.
В рамках его визита намечаются встречи с руководством МИД и Госкомитетом по развитию туризма Узбекистана.
Глава ЮНВТО также ознакомится с туристическим потенциалом Самаркандской, Бухарской областей и посетит памятники исторического, культурного и археологического наследия регионов.

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